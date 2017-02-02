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02.02.2017ВХОД СВОБОДНЫЙ
Нет, Белгороду точно нельзя пожаловаться на нехватку музыкальных концертов, ...
01.02.2017Фантазия в ДО миноре о том, что может быть в мажоре, но ПОСЛЕ
1. Старый шарманщик по имени Карло решил-таки табуретку себе ...
01.02.2017Новые грани знакомой "Мелодии".
Принял участие в юбилейном концерте ансамбля "Мелодия", которому исполнилось ...
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Вот придут, расстреляют, а я так и не узнаю, за ...
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"Нежели вы скажете, что это он сам так собой ...
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