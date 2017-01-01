﻿ Голос Белогорья | Еженедельная общественно-политическая газета

Год долгожданных перемен
Номер ГБ от

Что такое! Ждешь его, ждешь, а он - раз! - и уже. И всё! А что нового? Эти двое в салате как лежали, так и там. И тост опять предлагают за все хорошее. Так пили же уже! И по телеку всё те же лица, что и в прошлом, и такое впечатление, что пока не настал.
Товарищи! Еще раз спрашиваю: когда наступит? Чтобы новый, чтоб там не те же, а тут чтоб тех двоих хоть бы кто сменил.

Президент конкретно сказал - мы все волшебники, мы, если захотим да замахнемся, так вдарим, что мало не будет. Так, может, попробуем, чтобы обновить?
Допустим,сидит где-то кто-то и корчит из себя начальника. Начнем с него? С размаху приложимся и сменим, а то ведь тошно глядеть.

Хочется новизны, хочется перемен. И как раз только что пожелали успехов - почему бы не претворить?

Медальный год

Номер ГБ от

На десять лучших спортсменов этого года в Белгородской области приходится 3 чемпиона России, 4 чемпиона Европы, 6 чемпионов мира и победителей Кубка мира, 2 победителя паралимпийских стартов, 2 призёра Олимпиады в Рио и 1 олимпийский чемпион. То есть в среднем почти по 2 почётнейших титула на одного хорошего белгородского атлета.

Оптимальный вариант

Номер ГБ от

Прокуратура Яковлевского района обжаловала решение райсуда, который приговорил к денежным штрафам секретаря и членов Томаровской УИК №1198 за вбросы бюллетеней в день голосования на выборах ГД. «Око государево» сочло приговор «слишком мягким и не соответствующим степени общественной опасности». С этим еще можно согласиться, ибо подсудимые реально и грубо «нарушили гарантированные Конституцией РФ права граждан». Но считать приговор «мягким» никак нельзя. Помилуйте, какая же мягкость, если на пенсионерку Рогожину, которая вроде как всё это организовала, повесили 50 тысяч, что приравнивается к высшей мере. Где пенсионерка, получающая минималку, возьмет такие деньги? Ей придется полгода не есть, не пить, чтобы накопить требуемую сумму.

Вечная память...
Номер ГБ от

Страшная трагедия...
И тем более страшно, что слишком много здесь символики. Самолет в Сирию летел, хотели поздравить сирийцев с освобождением Алеппо, доктор Лиза везла гуманитарный груз, журналисты собирались всё это снять и показать...
Все версии катастрофы отрабатываются, это понятно, но если выяснится, что на борту самолета был теракт, тогда совсем тяжко станет сердцу.
В аэропорту в Египте враг еще может затесаться среди тех, кто обеспечивает предполётный досмотр авиалайнера, погрузку вещей и отправку в рейс. А если террористы окопались и в сочинском аэропорту, тогда финиш, винить в преступной халатности будет уже некого, кроме как самих себя. И не выборочно, а всех без исключения!

Некоторые эксперты, которые о терроризме и борьбе с ним знают не с чужих слов, всё же склоняются к теракту.

НГ-party для манекенов
Номер ГБ от

Видимо, стареть начинаю. То мне не нравится, это не по душе. До брюзжания пока еще не дошло, но ворчать хочется всё чаще.
Мне не нравится ёлка на Соборной. Самая большая в округе, шесть лимонов на ней висят, и никаких игрушек не надо. И вроде вся в огнях и всё там переливается даже, а в целом не даёт ощущение праздника. Это вообще не ёлка, а конус какой-то. Под ним можно проводить НГ-party, вокруг уместно смотрится НьюЯрМаркет под видом как бы ярмарки. И тогда, конечно, "Манекен Челлендже" как здесь и был.
А где Новый год будем отмечать? По конусом среди манекенов?
Слушайте, куда мы попали? Где наш Новый год, где наши ёлки и наши традиции? Где наши игры и забавы новогодние, в конце концов!

Цветочки под острым соусом

Номер ГБ от

Тихую и размеренную, а в межвыборный период откровенно сонную общественно-политическую обстановку Святого Белогорья в конце минувшего октября уходящего в Лету нынешнего года слегка взбодрил довольно увесистый информационный камушек, брошенный неведомой рукой в наше провинциальное болотце. Булькнуло громко, скрывать не будем, чавкнуло в том месте так, что кто хотел, тот услышал. Но дальше всё, как и в обычном болоте: тут булькнуло, а метра за полтора никто того и не заметил . Ни волны интереса туда не дошло, ни сколь-нибудь заметной ряби в части комментариев.

В ожидании обновления

Номер ГБ от

Экономисты, подводя итоги отчетного периода, выдадут результат в рублях и процентах по отношению к периоду прошлому. Труженики агропрома отчитаются в привесах, надоях и центнерах с гектара. Строители рапортую о достижениях квадратными метрами, сданными в эксплуатацию. В каждой сфере есть своя шкала и свои критерии оценки достигнутых результатов в конце пройденного пути. А чем и как оценить пока еще нынешний год, если мы берем сферу политическую? Лучше он предыдущего или хуже? Достигли мы того, что намечали, или вновь придется перенести на грядущее, что мечталось получить здесь и сейчас?

Годовой баланс

Номер ГБ от

Наступившая неделя для многих белгородских организаций будет последней в этом году полноценной рабочей неделей. По традиции, после католического рождества, а оно придётся на ближайшее воскресенье, в белгородских предприятиях и учреждениях начнётся приятная предновогодняя и православно-предрождественская суета, а ритмичная работа стремительно пойдёт на спад. Поэтому, на наш взгляд, уже сейчас можно попробовать подвести предварительные итоги года в экономике Белогорья.

Сливки в общество
Номер ГБ от

Сразу уточним, чтобы не было всяких экивоков и недомолвок: здесь «сливки» от слова сливать, как иногда называют процесс сброса в общество информации при помощи специальных устройств типа унитаз, которые в Интернете называют блогерами. Потому собственно к самим блогерам-унитазам у нас претензий нет. Их тупо используют в своих интересах те, кто дергает за веревочки, нажимает соответствующие рычажки и кнопки, чтобы это всё потекло, куда надо. Как и сантехнические их коллеги в быту, блогеры не повинны в том, что содержимое плохо пахнет и создает определенные проблемы с канализацией и очисткой. Теперь обратимся к некоторым примерам.

Оскорбительное пренебрежение

Номер ГБ от

Прошлым летом мой хороший товарищ попросил меня поддержать в соцсетях идею создания крематория в Белгороде. Я-то и так к помощи ближнему, как старый и закалённый пионер всегда готов, а тем более, когда о поддержке просят добрые знакомые. Поэтому тогда я где-то поставил нужные лайки, где-то влез в чужую дискуссию, где-то потряс сетевых писателей (они же, как правило, читатели) познавательной статистикой. А где-то даже и аргументировано, на мой взгляд, пресёк возражения противников и сомневающихся.

Вопрос митрополиту

Номер ГБ от

В преддверии праздника Рождества Христова Белгородская митрополия запускает проект «Вопрос митрополиту». Любой желающий сможет задать интересующий его вопрос Главе Белгородской митрополии - митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну на:
официальном сайте Белгородской епархии;
в официальной группе Белгородской митрополии в социальной сети Вконтакте;
• прислав вопрос на электронную почту - vopros.beleparh@gmail.com ;
• или в Instagram и Twitter с хештэгом #ВопросМитрополиту ;,
• а также в письменном виде в храмах Белгородской и Старооскольской епархии. Тематика вопросов не ограничена.

Дарующие свет и тепло
Номер ГБ от

Судьбе угодно было дать мне возможность попробовать себя в разных сферах. Например, однажды пришлось поработать стропальщиком в порту Старого Надыма. Вы не думайте, что это просто – «майна-вира» и рукой помахал с оттопыренным вверх большим пальцем. Там еще и специальные слова добавлять приходится, если успел отскочить ,когда крановщик не туда стрелу вдруг поворачивать начинает.
Случалось мне и лес валить на севере Тюменской области. Мы просеку рубил под газопровод. Удостоверение вальщика при мне, «Дружбу» или «Урал» настроить смогу запросто и завалю, что хочешь. Чем, собственно, и занимаюсь с тех пор в журналистике. Привыкли, как говорится, руки к топорам.

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