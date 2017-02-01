1. Старый шарманщик по имени Карло решил-таки табуретку себе организовать. Слаб что-то стал в последнее время на ноги. Крутит, бывало, музыкальный ящик , а стоять долго уже невмоготу – присел, встал, присел, встал…Народ на физзарядку смотрит, ухмыляется на старика и мимо проходит. Сборы, естественно, упали, потому что сидя музыку крутить трудно, не та тональность получается, да и попугай, предсказывавший судьбу, тоже улетел, приняв обидные насмешки зрителей на свой счёт.
Короче, производственная необходимость подвигла Карло на обустройство приспособления для концертной деятельности. Стульчик какой-нибудь, желательно, как в баре у стойки - высокий, устойчивый, чтобы вроде стоишь, но одновременно есть, на что опереться пятой точкой, давая конечностям некоторый отдых .
Принял участие в юбилейном концерте ансамбля "Мелодия", которому исполнилось 10 лет. Там по сценарию есть сценка в кафе, а мы как бы оркестрик ресторанный - я за клавишами, саксофонист, басист и барабанщик. Но играем реально - ансамбль поёт под "минус", а мы фоном подыгрываем слегка для оживляжа как бы. Прикольно.
Моя жена Ирина - она поёт в ансамбле - меня в это дело втянула. Придумал это всё, конечно, их руководитель, Иван Карачаров, он попросил поучаствовать, а мне понравилась затея. Да и молодость вспомнил - дорогого стоит! Играл когда-то в кабаке, года два в "Туристе" отработал. На свадьбах в основном. Мы в банкетном зале постоянно лабали, как бы сказал старый музыкант, раз уж у нас концерт назывался "Музыка трёх поколений".
Новорожденный должен подать голос – это первое, что он просто обязан сделать, чтобы заявить о своем приходе в этот мир. Точно так же и с общественными организациями. Их у нас на бумаге под три тысячи с хвостиком. Каких только нет! Тысячи полторы разных любителей – животных, растений, книг, вязания крючком и купания в проруби. Еще где-то с тысячу различных ветеранских объединений, вплоть до участников сражения на Куликовом поле. Масса всевозможных молодежных, женских и чисто профессиональных. А есть еще такие смешные штуки, как например общество писателей или журналистов. Одни что-то пишут, чего никто не читает, другие ничего не пишут, но держат руку на пульсе.
«Долги по зарплате перед бюджетниками» - это одна из самых распространённых фраз, которой исчерпывающе описывается в современной публицистике страх и ужас 90-х. Но белгородские средства массовой информации как-то совершенно пропустили мимо своих глаз и ушей, что в начале этого года случилось невероятное – «они вернулись». В смысле долги по зарплате перед бюджетниками. Белгородская областная прокуратура на днях сообщила, что только что сумела добиться погашения долга по зарплате сразу перед 241 сотрудником Прохоровской районной больницы. Власти задолжали своим же коллегам по бюджетным кущам почти четыре с половиной миллиона рублей. И, возможно, одна из самых печальных вещей здесь в том, что людей оставили без денег на Новый год. А такого не случалось у нас в этой сфере уже очень и очень давно.
Пока у «Белогорья» не было игры и каких-то призовых перспектив, качество телевизионной картинки домашних матчей одного из легендарнейших клубов современного волейбола вряд ли кого-то могло серьёзно взволновать. Но вот наши волейболисты вдруг, как это иногда с ними и раньше случалось, заиграли в живой и боевой волейбол. И вот уже итальянская «Перуджа», на победу белгородцев в выездном матче Лиги чемпионов с которой букмекеры и копейки не советовали ставить, уносит ноги только при старательной помощи арбитров из соседней страны. И вот уже очень крепкий новосибирский «Локомотив» бит «всухую», всего-то в трёх, пусть и очень сложных, но всё-таки победных для Белгорода партиях.
Первичная организация БРОО «Гражданское Собрание» в поселке Северный Белгородского района была создана в 2011 году. Тогда жителей поселка более всего волновали отвратительные запахи, а проще говоря, вонь, которой безвозмездно делилась с окружающими птицефабрика «Северная». Жители поселка обратились к нам за помощью, а у нас помощь активным гражданам только одна – дать организационную точку опоры, чтобы можно было применить рычаг гражданской инициативы. Так возникла в Северном первичка «ГС».
Главу администрации Болисовского района Николая Ивановича Давилова в прошлом году обокрали. Средь бела дня, аккурат в четверг злоумышленники проникли в коттедж и зачистили всё, что плохо лежало на самом виду. Даже атеисты местные, узнав радостную весть, всплеснули руками – есть всё-таки Бог, есть!
Надежные источники сообщили, что при губернаторе создается или уже создан новый специальный орган - «Совет по содействию строительству солидарного общества». Бумаг никаких пока никто не видел, потому за название не ручаюсь, но суть передана точно. Достоверно известно только то, что прорабом СМУ «Солидарность», как сказали бы строители, назначен депутат Госдумы Сергей Боженов.
Немногим более чем через полгода, в самом начале осени в Белгородской области пройдёт сразу несколько крайне важных выборов. Во-первых, жители Белогорья выберут себе губернатора, главу исполнительной власти нашего субъекта РФ. Не маленького, в общем-то, субъекта – с территорией, немногим большей, чем, скажем, у Республики Словения. Пусть и с населением немногим меньшим, но, в общем, того же порядка, что зафиксировано сейчас в той самой бывшей югославской республике, где родилась и выросла нынешняя первая леди США.
Белгородцы перестают жениться. Белгородки всё реже выходят замуж. Только за прошлый год число браков, заключённых в Белгородской области, сократилось почти на четверть. И это по сравнению с далеко не самым благодатным по количеству создания новых семей позапрошлым, 2015 годом. Вместо двенадцати тысяч новых семей, как это было в 2015-м, в 2016-м в регионе возникло чуть больше девяти тысяч.
Особенно показательна здесь динамика соотношения числа браков и числа разводов. Так вот, ещё буквально три-пять лет назад браков было вдвое больше, чем разводов. Если считать по количеству браков на 1000 человек населения области, то тогда их было почти 11 штук – против 4 с половиной разводов. Ныне на тысячу жителей региона приходится только 6,4 брака – против всё тех же 4 с половиной разводов.
Неладное что-то, ей-богу, творится в последнее время с главой администрации Белгородского района Александром Сергиенко. Нервный какой-то, с адекватностью большие проблемы просматриваются. Может, энцефалограмму пора сделать, чтобы предотвратить беду на ранней стадии?
На днях позвонил в редакцию «Голоса Белогорья» и на языке портовых грузчиков пытался нам изложить свое мнение по поводу одной недавней публикации. Там реально смешной случай, мы о нём как-нибудь отдельно расскажем. Сейчас только заметим, что попытка испугать матерого ежа голым матом успехом не увенчалась. Мы ему спокойно и отчетливо, но теми же, естественно, словами объяснили, куда идти и с какой скоростью.
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