﻿ Голос Белогорья | Еженедельная общественно-политическая газета

Без звука

Номер ГБ от

Немногим более чем через полгода, в самом начале осени в Белгородской области пройдёт сразу несколько крайне важных выборов. Во-первых, жители Белогорья выберут себе губернатора, главу исполнительной власти нашего субъекта РФ. Не маленького, в общем-то, субъекта – с территорией, немногим большей, чем, скажем, у Республики Словения. Пусть и с населением немногим меньшим, но, в общем, того же порядка, что зафиксировано сейчас в той самой бывшей югославской республике, где родилась и выросла нынешняя первая леди США.

Индикатор счастья

Номер ГБ от


Белгородцы перестают жениться. Белгородки всё реже выходят замуж. Только за прошлый год число браков, заключённых в Белгородской области, сократилось почти на четверть. И это по сравнению с далеко не самым благодатным по количеству создания новых семей позапрошлым, 2015 годом. Вместо двенадцати тысяч новых семей, как это было в 2015-м, в 2016-м в регионе возникло чуть больше девяти тысяч.

Особенно показательна здесь динамика соотношения числа браков и числа разводов. Так вот, ещё буквально три-пять лет назад браков было вдвое больше, чем разводов. Если считать по количеству браков на 1000 человек населения области, то тогда их было почти 11 штук – против 4 с половиной разводов. Ныне на тысячу жителей региона приходится только 6,4 брака – против всё тех же 4 с половиной разводов.

Средство от скуки для руководства Белгородского района
Номер ГБ от

Неладное что-то, ей-богу, творится в последнее время с главой администрации Белгородского района Александром Сергиенко. Нервный какой-то, с адекватностью большие проблемы просматриваются. Может, энцефалограмму пора сделать, чтобы предотвратить беду на ранней стадии?

На днях позвонил в редакцию «Голоса Белогорья» и на языке портовых грузчиков пытался нам изложить свое мнение по поводу одной недавней публикации. Там реально смешной случай, мы о нём как-нибудь отдельно расскажем. Сейчас только заметим, что попытка испугать матерого ежа голым матом успехом не увенчалась. Мы ему спокойно и отчетливо, но теми же, естественно, словами объяснили, куда идти и с какой скоростью.

Предельная сосредоточенность и максимальная ответственность

Номер ГБ от

Бывали дни веселые у Николая Кравченко - бывшего главы Борисовского района, бывшего председателя Муниципального Совета и заодно бывшего олигарха местного покроя, у которого пальцы только веером стояли и в кулачок не сворачивались совсем. Да что говорить, он газету «Голос Белогорья» при людях в клочья рвал и в грязь ногами втаптывал. Вот, мол, вот им - смотрите, кто я и кто они!
Под следствием сейчас Николай Кравченко. Отовсюду изгнан, бизнеса, говорят, лишился, всё у него прахом пошло. Сидит сейчас в Борисовке под подпиской о невыезде. Кстати, в той статье, что так рассердила в свое время всемогущего борисовского воротилу, было сказано ровно о том, что недалек тот день, когда его выгонят отовсюду и уголовное дело заведут за дела поганые. Точно так оно и вышло.

Есть замах, но есть и замашки
Номер ГБ от

В 2013 году , как того захотели сами люди, выразившие свою волю на референдуме, бывшее Октябрьско-Готнянское сельское поселение разделилось на два сельских поселения - Октябрьско-Готнянское и Краснокутское. В сентябре того же года в Красном Кутке прошли первые выборы и была сформирована представительная власть нового сельского поселения – Земское собрание. А в декабре 13-го года глава Борисовской районной администрации Н.И. Давыдов рекомендовал депутатам Земского собрания избрать на должность главы администрации Краснокутского сельского поселения Евгения Здоровцова.

Юбилейные страдания

Номер ГБ от

Перед Новым годом в Белгороде все отчего-то дружно начали уговаривать друг друг «не впадать в революцию». И даже требовать друг от друга «не допустить повторения братоубийственных событий». Если почитать свежие материалы «Голоса Белогорья», то возникает ощущение будто бы 100-летний юбилей сразу двух аналогичных происшествий седой уже древности, западно-буржуазного и большевистско-пролетарского государственных переворотов, автоматически должен породить аналогичные свершения в современной России. Но с какой стати что-то подобное должно случиться? Разве есть ныне хотя бы одно из, как минимум, десятка условий, приведших к падению самодержавия и закономерной последующей битве за власть сразу нескольких существовавших тогда общественных сил и гражданских проектов?

Львиный удар
Номер ГБ от

Ничего не решающий матч в безнадёжном чемпионате – так выглядел ещё сегодня утром в моих глазах поединок нашего волейбольного «Белогорья» против столичного «Динамо» в Москве. Дело в том, что попасть сразу в полуфинальные стыковые матчи, заняв хотя бы второе место, наши волейболисты как будто бы уже не могли. А выиграть чемпионат у громящего всех казанского «Зенита» c нынешней, мягко говоря, нестабильной игрой белгородского клуба – задача просто фантастическая. Однако неожиданная победа в Москве, одержанная в первый день русского нового года, на мой взгляд, весьма сенсационно возвратила белгородцев «в игру».

Виражи и кульбиты
Номер ГБ от

Недавняя нелепица с главной ёлкой области, на мой взгляд, далеко не самый яркий показатель нового качества управления нашим областным центром. Отчего-то как-то совсем ушла из поля зрения наших наблюдательных журналистов и блогеров тема общественного транспорта. А ведь там ситуация ещё наглядней. Именно об этом сказал один из читателей «ГБ» : «Складывается такое ощущение, что это не администрация для Белгорода, а Белгород для администрации», .

Театральный фестиваль "Наш кислород"

Номер ГБ от

Дорогие друзья!

Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» открывает приём заявок на участие во II фестивале современного театра «Наш кислород», который пройдёт 13-14 мая 2017 года в городе Белгород.

Обязательное условие для участия в фестивале: спектакль должен быть поставлен по произведению современного драматурга (дата написания пьесы — не ранее 1970 года).

Ждём Ваши заявки на nash.kislorod@gmail.com до 31 марта 2017 года включительно.

По всем вопросам обращаться по телефонам +7-920-557-18-13 или Театр Белгород.

Также вопросы можно оставлять в отдельной теме .

Печать дня
Номер ГБ от

Я вам так скажу: если журналист, он имеет право отмечать профессиональный праздник прямо с утра каждый день . Раз живой – значит, праздник! Хотя вчера возможны были варианты. Эти же набежали со всех сторон - кричали, пугали, стращали, руками махали и грозили даже. Но ничего, обошлось!
А если кто просто работник СМИ, их тоже сегодня можно поздравить. Знакомый один в танковых войсках служил. На кухне пристроился, всю срочную там отбыл. Но «день танкиста» боец отмечает так, что весь подъезд думает, будто опять началось танковое сражение под Прохоровкой. Или день рыбака. Причастны, практически, все, потому что у нас не мало любителей половить рыбку в мутной воде.

Главное – искренность и убежденность

Номер ГБ от

Белгородская митрополия выразила обеспокоенность моими комментариями, прозвучавшими в некоторых материалах, опубликованных на сайте «Голос Белогорья», где были даны авторские, личные, сугубо субъективные оценки происходящего вокруг, как в связи с празднованием Рождества, так и вообще, а также высказаны предположения относительно возможных вариантов развития событий. Трудно сказать, почему в митрополии сочли исключительно частное мнение попыткой куда-то втянуть Церковь, чего у автора комментариев, уж точно, никогда даже в уме не было. А вот что касается «политтехнологических» игр, «приводящих к раздорам, недоверию и отчуждению людей друг от друга», тут трудно не согласится. О том, собственно, и сказано в комментариях, обеспокоивших Белгородскую митрополию.

Официальное заявление пресс-службы Белгородской митрополии
Номер ГБ от


12 Январь 2017.
«Прогони глумливого, и удалится раздор,
и прекратятся ссора и брань» (Прит. 22:10)

Пресс-служба Белгородской митрополии выражает обеспокоенность комментариями В.И.Бабина, которые были даны в опубликованных им материалах относительно проведения Рождественских торжеств 7 января в городе Белгороде.

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Без звука
Немногим более чем через полгода, в самом начале осени в Белгородской ...
23.01.2017
Индикатор счастья
Белгородцы перестают жениться. Белгородки всё реже выходят замуж. Только ...
23.01.2017
Средство от скуки для руководства Белгородского района
Неладное что-то, ей-богу, творится в последнее время с главой администрации ...

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