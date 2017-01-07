В поздравлении главы государства, в частности, говорится: «Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
Вчера, 5 января 2017 года, состоялась пресс-конференция, которую в канун Рождества традиционно проводит митрополит Иоанн. Мероприятие анонсировали еще в декабре, предложив всем желающим задать вопрос главе Белгородской митрополии. Такой возможностью, используя только сайт митрополии, где была организована прямая линия, воспользовалось более ста человек. На самом деле, вопросов еще больше. Часть из них поступила по электронной почте и в виде обычных писем, которые собирали в почтовые ящики, установленные в храмах.
Свет на Николу искрится. Как земля в мороз потеплела и дышит, и каждой ниточкой своего пространства согревает. И небесные светила растворились в воздухе, будто наждаком их со стремянки, с самого высокого пригорка, чтоб водопадом на землю, чтобы потом ярче было.
Барли-бом, барли бом, бом, бом…
Залилась звоном колокольным сторона Никольская, на многие вёрсты слышно.
Никола сегодня. Девятнадцатое.
Идут люди в храм, чуть не всё село тут. Да и приезжих много. Со всех концов сюда спешат, в Никольское. К отцу Сергию едут, к нему идут за помощью, которую душе никто иной дать не может.
И говорят люди о батюшке от чистого сердца:
- Строгий он. Но добрый. Когда, говорит, поженитесь? Да мы уж семь лет как женаты! Нет, говорит, не женаты, раз Бога стесняетесь.
- Сильный он. Сильный, потому что честный.
Известный писатель, публицист, политик Эдуард Лимонов ответил на вопросы неравнодушного харьковчанина и постоянного автора «Голоса Белогорья»
-Эдуард Вениаминович! Почему возникла необходимость создания Центра содействия и развития русской культуры в Харькове? Судя по скудной информации на новостных порталах, сайтах, в социальных сетях, многие, например, в Белгороде обсуждают эту новость.
- Новостью мирового значения создание Центра пока не стало. Но, не смущаясь грандиозностью задачи, следует развивать тему. Следует возбудить внимание России к полуторамиллионному русскому городу сразу за границей с Белгородской областью. Нужно возбудить у России чувство вины за брошенный ею русский город.
Возлюбленные о Господе
пастыри, монашествующие и все верные чада
Русской Православной Церкви,
живущие на просторах Святого Белогорья! Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился...Спаситель (Лк. 2: 10-11)
Ныне мир осенен светом Вифлеемской звезды и ликует вся вселенная. Это происходит оттого, что настало Рождество Христово, а значит «пришла полнота времени», когда «Бог послал Сына Своего Единородного.., чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4,4-5).
Каждый человек живет между двумя мирами: миром, который «лежит во зле» (1 Ин. 5, 19), где мы должны преодолеть грех и смерть, чтобы достигнуть другого мира - небесного, нашей вечной родины.
Нет, в моём случае не пролетел, а прилетел ко мне, и не один – из разных городов и весей. И всё благодаря тому, что полтора года назад решила заняться посткроссингом. Пусть не пугает вас иностранное слово – это всего лишь обмен открытками с людьми по всему миру. И это очень здорово, что спустя многие годы жанр открытого письма стал возрождаться.
Вспомните, разве не приятно было получать открытки к Новому году и Рождеству, 23 февраля и 8 Марта, обязательно с 1 и 9 Мая, а также очередной годовщиной Октябрьской революции? Таковы были традиции в каждой советской семье – закупать открытки к календарным праздникам на почте, подписывать и рассылать друзьям и знакомым, поздравлять с главными, всенародно признанными торжествами.
Белгородские церкви оказались ныне чуть ли не единственными, реально существующими и вполне материальными памятниками культурной и духовной истории Белогорья. Раскопки говорят, что цивилизованные люди в пределах Белогорья жили еще во времена Древнего Рима. Археологические находки подтверждают, что в наших краях полторы-две тысячи лет назад сложился крупнейший континентальный центр металлургии. Но эти находки и свидетельства для массового сознания остаются всего лишь чисто научными изысканиями, достаточно умозрительными.
Что такое! Ждешь его, ждешь, а он - раз! - и уже. И всё! А что нового? Эти двое в салате как лежали, так и там. И тост опять предлагают за все хорошее. Так пили же уже! И по телеку всё те же лица, что и в прошлом, и такое впечатление, что пока не настал.
Товарищи! Еще раз спрашиваю: когда наступит? Чтобы новый, чтоб там не те же, а тут чтоб тех двоих хоть бы кто сменил.
Президент конкретно сказал - мы все волшебники, мы, если захотим да замахнемся, так вдарим, что мало не будет. Так, может, попробуем, чтобы обновить?
Допустим,сидит где-то кто-то и корчит из себя начальника. Начнем с него? С размаху приложимся и сменим, а то ведь тошно глядеть.
Хочется новизны, хочется перемен. И как раз только что пожелали успехов - почему бы не претворить?
На десять лучших спортсменов этого года в Белгородской области приходится 3 чемпиона России, 4 чемпиона Европы, 6 чемпионов мира и победителей Кубка мира, 2 победителя паралимпийских стартов, 2 призёра Олимпиады в Рио и 1 олимпийский чемпион. То есть в среднем почти по 2 почётнейших титула на одного хорошего белгородского атлета.
Прокуратура Яковлевского района обжаловала решение райсуда, который приговорил к денежным штрафам секретаря и членов Томаровской УИК №1198 за вбросы бюллетеней в день голосования на выборах ГД. «Око государево» сочло приговор «слишком мягким и не соответствующим степени общественной опасности». С этим еще можно согласиться, ибо подсудимые реально и грубо «нарушили гарантированные Конституцией РФ права граждан». Но считать приговор «мягким» никак нельзя. Помилуйте, какая же мягкость, если на пенсионерку Рогожину, которая вроде как всё это организовала, повесили 50 тысяч, что приравнивается к высшей мере. Где пенсионерка, получающая минималку, возьмет такие деньги? Ей придется полгода не есть, не пить, чтобы накопить требуемую сумму.
Страшная трагедия... И тем более страшно, что слишком много здесь символики. Самолет в Сирию летел, хотели поздравить сирийцев с освобождением Алеппо, доктор Лиза везла гуманитарный груз, журналисты собирались всё это снять и показать...
Все версии катастрофы отрабатываются, это понятно, но если выяснится, что на борту самолета был теракт, тогда совсем тяжко станет сердцу.
В аэропорту в Египте враг еще может затесаться среди тех, кто обеспечивает предполётный досмотр авиалайнера, погрузку вещей и отправку в рейс. А если террористы окопались и в сочинском аэропорту, тогда финиш, винить в преступной халатности будет уже некого, кроме как самих себя. И не выборочно, а всех без исключения!
Некоторые эксперты, которые о терроризме и борьбе с ним знают не с чужих слов, всё же склоняются к теракту.
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