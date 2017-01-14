Перед Новым годом в Белгороде все отчего-то дружно начали уговаривать друг друг «не впадать в революцию». И даже требовать друг от друга «не допустить повторения братоубийственных событий». Если почитать свежие материалы «Голоса Белогорья», то возникает ощущение будто бы 100-летний юбилей сразу двух аналогичных происшествий седой уже древности, западно-буржуазного и большевистско-пролетарского государственных переворотов, автоматически должен породить аналогичные свершения в современной России. Но с какой стати что-то подобное должно случиться? Разве есть ныне хотя бы одно из, как минимум, десятка условий, приведших к падению самодержавия и закономерной последующей битве за власть сразу нескольких существовавших тогда общественных сил и гражданских проектов?
Ничего не решающий матч в безнадёжном чемпионате – так выглядел ещё сегодня утром в моих глазах поединок нашего волейбольного «Белогорья» против столичного «Динамо» в Москве. Дело в том, что попасть сразу в полуфинальные стыковые матчи, заняв хотя бы второе место, наши волейболисты как будто бы уже не могли. А выиграть чемпионат у громящего всех казанского «Зенита» c нынешней, мягко говоря, нестабильной игрой белгородского клуба – задача просто фантастическая. Однако неожиданная победа в Москве, одержанная в первый день русского нового года, на мой взгляд, весьма сенсационно возвратила белгородцев «в игру».
Недавняя нелепица с главной ёлкой области, на мой взгляд, далеко не самый яркий показатель нового качества управления нашим областным центром. Отчего-то как-то совсем ушла из поля зрения наших наблюдательных журналистов и блогеров тема общественного транспорта. А ведь там ситуация ещё наглядней. Именно об этом сказал один из читателей «ГБ» : «Складывается такое ощущение, что это не администрация для Белгорода, а Белгород для администрации», .
Я вам так скажу: если журналист, он имеет право отмечать профессиональный праздник прямо с утра каждый день . Раз живой – значит, праздник! Хотя вчера возможны были варианты. Эти же набежали со всех сторон - кричали, пугали, стращали, руками махали и грозили даже. Но ничего, обошлось!
А если кто просто работник СМИ, их тоже сегодня можно поздравить. Знакомый один в танковых войсках служил. На кухне пристроился, всю срочную там отбыл. Но «день танкиста» боец отмечает так, что весь подъезд думает, будто опять началось танковое сражение под Прохоровкой. Или день рыбака. Причастны, практически, все, потому что у нас не мало любителей половить рыбку в мутной воде.
Белгородская митрополия выразила обеспокоенность моими комментариями, прозвучавшими в некоторых материалах, опубликованных на сайте «Голос Белогорья», где были даны авторские, личные, сугубо субъективные оценки происходящего вокруг, как в связи с празднованием Рождества, так и вообще, а также высказаны предположения относительно возможных вариантов развития событий. Трудно сказать, почему в митрополии сочли исключительно частное мнение попыткой куда-то втянуть Церковь, чего у автора комментариев, уж точно, никогда даже в уме не было. А вот что касается «политтехнологических» игр, «приводящих к раздорам, недоверию и отчуждению людей друг от друга», тут трудно не согласится. О том, собственно, и сказано в комментариях, обеспокоивших Белгородскую митрополию.
12 Январь 2017.
«Прогони глумливого, и удалится раздор,
и прекратятся ссора и брань» (Прит. 22:10)
Пресс-служба Белгородской митрополии выражает обеспокоенность комментариями В.И.Бабина, которые были даны в опубликованных им материалах относительно проведения Рождественских торжеств 7 января в городе Белгороде.
В тридевятом, как говорится, царстве, в тридесятом плюс один государстве жили -были две девчушки. Уже, конечно, не очень, чтобы совсем девушки, но смотреть издалека еще можно. Одну звали Ольга Аль…Не, давайте так: чтобы сказочнее звучало, пусть одну зовут Аглая, а другую – Марфутка. Марфа такая краса, длинная коса. В переносном, конечно, смысле.
Девушка Аглая работала замцаря по кадровой политике, а Марфутка на местном ТВ заправляла.
И вот, значит, жили себе девушки , не особо тужили, но тут приехал к ним в гости созерцатель. Не к ним лично, а во всё это тридесятое да плюс еще один царство.
В понедельник 9 января на Соборной площади начали демонтировать главную городскую ёлку. В какой-то спешке, быстро-быстро, будто кто пинками под зад подгонял.
Сколько себя помню, ёлка на Соборной, даже еще когда она была площадью Революции, стояла до Старого нового года. Убирали потом, числа 15-16, а то и позже.
Уверен, почти в каждом доме у нормальных людей ёлки еще стоят. А как же – традиция! Старый Новый год – это наш праздник, чисто русский, православный . Но не в чести у нынешних властей народные традиции, а тем паче, так или иначе с православием связанные. Вот и подсуетились лакеи, волю хозяина исполняя.
Тектонические сдвиги, происходящие на наших глазах в мировой политике, имеют свою логику, и эта логика указывает на некую мировую закулису: она хотя и не показала своё личико, но обнаружила свои следы. Всё началось с «брексита», который случился вообще-то недавно, летом 2016 года, а сколько уже после него случилось…
Инициировал выход Великобритании из Евросоюза тогдашний её премьер-министр Кэмерон, как бы пересиливая себя, он объявил и провёл референдум о выходе Британии из Евросоюза. При этом публично агитировал «за Европу», выражал уверенность, что референдум скажет «нет» «брекситу», и, напевая «ду-ду-ду», подал в отставку после того, как референдум сказал «да». Это было так неожиданно для всех!.. Но это было выгодно Путину, зашлась в истерике «свободная мировая пресса».
В поздравлении главы государства, в частности, говорится: «Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
Вчера, 5 января 2017 года, состоялась пресс-конференция, которую в канун Рождества традиционно проводит митрополит Иоанн. Мероприятие анонсировали еще в декабре, предложив всем желающим задать вопрос главе Белгородской митрополии. Такой возможностью, используя только сайт митрополии, где была организована прямая линия, воспользовалось более ста человек. На самом деле, вопросов еще больше. Часть из них поступила по электронной почте и в виде обычных писем, которые собирали в почтовые ящики, установленные в храмах.
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