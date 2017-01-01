Номер ГБ от

Что такое! Ждешь его, ждешь, а он - раз! - и уже. И всё! А что нового? Эти двое в салате как лежали, так и там. И тост опять предлагают за все хорошее. Так пили же уже! И по телеку всё те же лица, что и в прошлом, и такое впечатление, что пока не настал.

Товарищи! Еще раз спрашиваю: когда наступит? Чтобы новый, чтоб там не те же, а тут чтоб тех двоих хоть бы кто сменил.

Президент конкретно сказал - мы все волшебники, мы, если захотим да замахнемся, так вдарим, что мало не будет. Так, может, попробуем, чтобы обновить?

Допустим,сидит где-то кто-то и корчит из себя начальника. Начнем с него? С размаху приложимся и сменим, а то ведь тошно глядеть.

Хочется новизны, хочется перемен. И как раз только что пожелали успехов - почему бы не претворить?