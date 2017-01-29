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29.01.2017Картинка подкачала
Пока у «Белогорья» не было игры и каких-то призовых перспектив, качество ...
29.01.2017Гражданский актив поселка Северный поставил перед властью острые вопросы
Первичная организация БРОО «Гражданское Собрание» в поселке Северный ...
28.01.2017Верное средство
Змей Горыныч с устатку не рассчитал скорость при посадке и со всего маху ...
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29.01.2017Идеальное оружие
"Сидят папаши. Каждый хитр. Землю попашут. Попишут ...
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Нынешним летом случилось у меня особенно много ...
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