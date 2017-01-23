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23.01.2017Без звука
Немногим более чем через полгода, в самом начале осени в Белгородской ...
23.01.2017Индикатор счастья
Белгородцы перестают жениться. Белгородки всё реже выходят замуж. Только ...
23.01.2017Средство от скуки для руководства Белгородского района
Неладное что-то, ей-богу, творится в последнее время с главой администрации ...
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"Антонов есть огонь. Но нет того закону, Чтобы ...
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А что, друзья мои, день-то уже за восемь часов ...
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