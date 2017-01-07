Номер ГБ от

Свет на Николу искрится. Как земля в мороз потеплела и дышит, и каждой ниточкой своего пространства согревает. И небесные светила растворились в воздухе, будто наждаком их со стремянки, с самого высокого пригорка, чтоб водопадом на землю, чтобы потом ярче было.

Барли-бом, барли бом, бом, бом…

Залилась звоном колокольным сторона Никольская, на многие вёрсты слышно.

Никола сегодня. Девятнадцатое.

Идут люди в храм, чуть не всё село тут. Да и приезжих много. Со всех концов сюда спешат, в Никольское. К отцу Сергию едут, к нему идут за помощью, которую душе никто иной дать не может.

И говорят люди о батюшке от чистого сердца:

- Строгий он. Но добрый. Когда, говорит, поженитесь? Да мы уж семь лет как женаты! Нет, говорит, не женаты, раз Бога стесняетесь.

- Сильный он. Сильный, потому что честный.