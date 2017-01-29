﻿ Голос Белогорья | Еженедельная общественно-политическая газета

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Пока у «Белогорья» не было игры и каких-то призовых перспектив, качество телевизионной картинки домашних матчей одного из легендарнейших клубов современного волейбола вряд ли кого-то могло серьёзно взволновать. Но вот наши волейболисты вдруг, как это иногда с ними и раньше случалось, заиграли в живой и боевой волейбол. И вот уже итальянская «Перуджа», на победу белгородцев в выездном матче Лиги чемпионов с которой букмекеры и копейки не советовали ставить, уносит ноги только при старательной помощи арбитров из соседней страны. И вот уже очень крепкий новосибирский «Локомотив» бит «всухую», всего-то в трёх, пусть и очень сложных, но всё-таки победных для Белгорода партиях.

Гражданский актив поселка Северный поставил перед властью острые вопросы

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Первичная организация БРОО «Гражданское Собрание» в поселке Северный Белгородского района была создана в 2011 году. Тогда жителей поселка более всего волновали отвратительные запахи, а проще говоря, вонь, которой безвозмездно делилась с окружающими птицефабрика «Северная». Жители поселка обратились к нам за помощью, а у нас помощь активным гражданам только одна – дать организационную точку опоры, чтобы можно было применить рычаг гражданской инициативы. Так возникла в Северном первичка «ГС».

Верное средство
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Змей Горыныч с устатку не рассчитал скорость при посадке и со всего маху вломился в избушку на курьих ножках. Та присела, ощущая всеми суставами увесистого визитера, и даже крякнула от напруги:

- Принесла нечистая! В три горла жрёт, ишь, хари-то отъел! - избушка с досады повернулась задом сразу ко всем и стала рыться одной ногой в окружающем сору.

- Молчи, жилплощадь! - махнул на неё хвостом Змей. – Будешь много выступать, лапки замариную и на гриле изжарю. Где хозяйка, дело у меня к ней.

Обокраденный Шпак
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Главу администрации Болисовского района Николая Ивановича Давилова в прошлом году обокрали. Средь бела дня, аккурат в четверг злоумышленники проникли в коттедж и зачистили всё, что плохо лежало на самом виду. Даже атеисты местные, узнав радостную весть, всплеснули руками – есть всё-таки Бог, есть!

Солидарность во имя справедливости
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Надежные источники сообщили, что при губернаторе создается или уже создан новый специальный орган - «Совет по содействию строительству солидарного общества». Бумаг никаких пока никто не видел, потому за название не ручаюсь, но суть передана точно. Достоверно известно только то, что прорабом СМУ «Солидарность», как сказали бы строители, назначен депутат Госдумы Сергей Боженов.

Без звука

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Немногим более чем через полгода, в самом начале осени в Белгородской области пройдёт сразу несколько крайне важных выборов. Во-первых, жители Белогорья выберут себе губернатора, главу исполнительной власти нашего субъекта РФ. Не маленького, в общем-то, субъекта – с территорией, немногим большей, чем, скажем, у Республики Словения. Пусть и с населением немногим меньшим, но, в общем, того же порядка, что зафиксировано сейчас в той самой бывшей югославской республике, где родилась и выросла нынешняя первая леди США.

Индикатор счастья

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Белгородцы перестают жениться. Белгородки всё реже выходят замуж. Только за прошлый год число браков, заключённых в Белгородской области, сократилось почти на четверть. И это по сравнению с далеко не самым благодатным по количеству создания новых семей позапрошлым, 2015 годом. Вместо двенадцати тысяч новых семей, как это было в 2015-м, в 2016-м в регионе возникло чуть больше девяти тысяч.

Особенно показательна здесь динамика соотношения числа браков и числа разводов. Так вот, ещё буквально три-пять лет назад браков было вдвое больше, чем разводов. Если считать по количеству браков на 1000 человек населения области, то тогда их было почти 11 штук – против 4 с половиной разводов. Ныне на тысячу жителей региона приходится только 6,4 брака – против всё тех же 4 с половиной разводов.

Средство от скуки для руководства Белгородского района
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Неладное что-то, ей-богу, творится в последнее время с главой администрации Белгородского района Александром Сергиенко. Нервный какой-то, с адекватностью большие проблемы просматриваются. Может, энцефалограмму пора сделать, чтобы предотвратить беду на ранней стадии?

На днях позвонил в редакцию «Голоса Белогорья» и на языке портовых грузчиков пытался нам изложить свое мнение по поводу одной недавней публикации. Там реально смешной случай, мы о нём как-нибудь отдельно расскажем. Сейчас только заметим, что попытка испугать матерого ежа голым матом успехом не увенчалась. Мы ему спокойно и отчетливо, но теми же, естественно, словами объяснили, куда идти и с какой скоростью.

Предельная сосредоточенность и максимальная ответственность

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Бывали дни веселые у Николая Кравченко - бывшего главы Борисовского района, бывшего председателя Муниципального Совета и заодно бывшего олигарха местного покроя, у которого пальцы только веером стояли и в кулачок не сворачивались совсем. Да что говорить, он газету «Голос Белогорья» при людях в клочья рвал и в грязь ногами втаптывал. Вот, мол, вот им - смотрите, кто я и кто они!
Под следствием сейчас Николай Кравченко. Отовсюду изгнан, бизнеса, говорят, лишился, всё у него прахом пошло. Сидит сейчас в Борисовке под подпиской о невыезде. Кстати, в той статье, что так рассердила в свое время всемогущего борисовского воротилу, было сказано ровно о том, что недалек тот день, когда его выгонят отовсюду и уголовное дело заведут за дела поганые. Точно так оно и вышло.

Есть замах, но есть и замашки
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В 2013 году , как того захотели сами люди, выразившие свою волю на референдуме, бывшее Октябрьско-Готнянское сельское поселение разделилось на два сельских поселения - Октябрьско-Готнянское и Краснокутское. В сентябре того же года в Красном Кутке прошли первые выборы и была сформирована представительная власть нового сельского поселения – Земское собрание. А в декабре 13-го года глава Борисовской районной администрации Н.И. Давыдов рекомендовал депутатам Земского собрания избрать на должность главы администрации Краснокутского сельского поселения Евгения Здоровцова.

Юбилейные страдания

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Перед Новым годом в Белгороде все отчего-то дружно начали уговаривать друг друг «не впадать в революцию». И даже требовать друг от друга «не допустить повторения братоубийственных событий». Если почитать свежие материалы «Голоса Белогорья», то возникает ощущение будто бы 100-летний юбилей сразу двух аналогичных происшествий седой уже древности, западно-буржуазного и большевистско-пролетарского государственных переворотов, автоматически должен породить аналогичные свершения в современной России. Но с какой стати что-то подобное должно случиться? Разве есть ныне хотя бы одно из, как минимум, десятка условий, приведших к падению самодержавия и закономерной последующей битве за власть сразу нескольких существовавших тогда общественных сил и гражданских проектов?

Львиный удар
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Ничего не решающий матч в безнадёжном чемпионате – так выглядел ещё сегодня утром в моих глазах поединок нашего волейбольного «Белогорья» против столичного «Динамо» в Москве. Дело в том, что попасть сразу в полуфинальные стыковые матчи, заняв хотя бы второе место, наши волейболисты как будто бы уже не могли. А выиграть чемпионат у громящего всех казанского «Зенита» c нынешней, мягко говоря, нестабильной игрой белгородского клуба – задача просто фантастическая. Однако неожиданная победа в Москве, одержанная в первый день русского нового года, на мой взгляд, весьма сенсационно возвратила белгородцев «в игру».

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