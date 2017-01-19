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Дорогие друзья!



Независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» открывает приём заявок на участие во II фестивале современного театра «Наш кислород», который пройдёт 13-14 мая 2017 года в городе Белгород.



Обязательное условие для участия в фестивале: спектакль должен быть поставлен по произведению современного драматурга (дата написания пьесы — не ранее 1970 года).

Ждём Ваши заявки на nash.kislorod@gmail.com до 31 марта 2017 года включительно.

По всем вопросам обращаться по телефонам +7-920-557-18-13 или Театр Белгород.