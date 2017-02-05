Номер ГБ от

На второе, уже плановое, заседание студии 4 февраля собралось рекордное количество участников. Я насчитал пятнадцать человек. Вспоминая чернухинскую студию, могу сказать — редко, когда собиралось больше десяти человек. А тут такой наплыв. Правда, в эту субботу не было мероприятий клуба поэтов и потому они пришли на студию вместе с Сашей Савицких. Думаю, что это хороший знак.

В этот раз в пух и прах была разбита рукопись Максима Бессонова. Причём, первый залп произвёл Саша Савицких из смартфона заранее приготовленной статьёй. Максим пытался отбиваться, но атака была массированной. Голос в защиту одной из участниц потонул в шквале критики. И всё же критика была конструктивной и доброжелательной, и в конце обсуждения Максим выглядел скорее освежённым этим душем, чем обиженным несправедливым обсуждением.