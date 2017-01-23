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Белгородцы перестают жениться. Белгородки всё реже выходят замуж. Только за прошлый год число браков, заключённых в Белгородской области, сократилось почти на четверть. И это по сравнению с далеко не самым благодатным по количеству создания новых семей позапрошлым, 2015 годом. Вместо двенадцати тысяч новых семей, как это было в 2015-м, в 2016-м в регионе возникло чуть больше девяти тысяч.

Особенно показательна здесь динамика соотношения числа браков и числа разводов. Так вот, ещё буквально три-пять лет назад браков было вдвое больше, чем разводов. Если считать по количеству браков на 1000 человек населения области, то тогда их было почти 11 штук – против 4 с половиной разводов. Ныне на тысячу жителей региона приходится только 6,4 брака – против всё тех же 4 с половиной разводов.