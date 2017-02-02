Номер ГБ от

Змей Горыныч с устатку не рассчитал скорость при посадке и со всего маху вломился в избушку на курьих ножках. Та присела, ощущая всеми суставами увесистого визитера, и даже крякнула от напруги:

- Принесла нечистая! В три горла жрёт, ишь, хари-то отъел! - избушка с досады повернулась задом сразу ко всем и стала рыться одной ногой в окружающем сору.

- Молчи, жилплощадь! - махнул на неё хвостом Змей. – Будешь много выступать, лапки замариную и на гриле изжарю. Где хозяйка, дело у меня к ней.